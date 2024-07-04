Німеччина

Мюнхенський клуб виплатить відступні за французького гравця.

Баварія призначила першу частину медичних тестів для вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе. Медогляд відбудеться в неділю, 7 липня.

Баварія виплатить відступні, прописані в контракті 22-річного футболіста.

Крістал Пелес наполягає на тому, щоб в угоді між клубами було прописано пункт, який дає змогу "орлам" претендувати на відсоток від суми подальшого ймовірного продажу Олісе.

У сезоні-2023/24 Олісе провів 19 матчів в АПЛ, забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.