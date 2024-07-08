Німеччина

Німцю зробили планову операцію.

Вінгеру мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лерою Сане зробили малоінвазивну операцію на паху. Про це повідомляє офіційний сайт "Ротен".

"Після вильоту збірної Німеччини з чемпіонату Європи Лерой Сане переніс у понеділок в Мюнхені малоінвазивну операцію на паху. Наприкінці минулого сезону футболіст Баварії мучився від болю. Після успішної операції 28-річний футболіст має повернутися до тренувань разом з іншими учасниками чемпіонату Європи наприкінці липня", — йдеться в заяві на офіційному сайті мюнхенського клубу.

Нагадаємо, 5-го липня збірна Німеччини в рамках 1/4 фіналу Євро-2024 програла національній команді Іспанії (1:2) та вилетіла з турніру.