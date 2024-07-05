Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 5 липня 2024 року.

У матчі 1/4 фіналу плей-оф Євро-2024 збірна Іспанії зустрілася зі збірною Німеччини, завдавши їй поразки (2:1) та діставшись півфіналу турніру.

Саме команда Луїса де ла Фуенте відкрила рахунок у матчі завдяки голу Ольмо на 51'. Вірц урятував колектив Юліана Нагельсманна від невдачі в основний час, скерувавши м'яч у ворота Сімона на 89'. Однак, іспанцям удалося відплатити німцям за цей пізній результативний удар голом Меріно на 119'. У півфіналі збірна Іспанії зустрінеться з переможцем пари Португалія — Франція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Німеччина в рамках чвертьфіналу плей-оф Євро-2024:

Іспанія — Німеччина 2:1

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 — Вірц, 89

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Фернандес, 46), Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс (Хоселу, 103) — Ямал (Торрес, 63), Педрі (Ольмо, 8), Вільямс (Оярсабаль, 79) — Мората (Меріно, 80)

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Мюллер, 80), Раум (Міттельштедт, 56) — Джан (Андріх, 46), Кроос — Мусіала, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Сане (Вірц, 46) — Гаверц (Антон, 91)

Попередження: Норман, Торрес, Сімон, Карвахаль, Родрі, Руїс — Рюдігер, Раум, Міттельштедт, Шлоттербек, Вірц, Ундав

Вилучення: Карвахаль, 120+6 (друге попередження)