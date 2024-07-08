Німеччина

"Джмелі" знайшли заміну Гуммельсу.

Дортмундська Боруссія підписує центрального захисника Вальдемара Антона зі Штутгарта. Про це повідомляє офіційний сайт "Джмелів".

Повідомляється, що трудову угоду укладено до 30 червня 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт дортмундці заплатили за 27-річного німця 22,5 млн. євро.

""Я дуже чекаю своєї першої гри на Зігналь Ідуна Парк та хочу якомого швидше зустрітися з вболівальниками і своїми новими партнерами по команді. Спочатку я не планував змінювати клуб, але потім з'явилася пропозиція від Боруссії Дортмунд. Від найкращого клубу, який щойно вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Це показує, який потенціал у Боруссії.

Від самого початку всі в клубі дали мені зрозуміти, що вони справді хочуть підписати мене і що я можу і повинен узяти на себе важливу роль", — заявив Антон.

Минулого сезону Вальдемар Антон відіграв за Штутгарт 37 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.