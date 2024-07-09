Форвард підпише контракт на чотири роки.
Серу Гірассі, Getty Images
09 липня 2024, 13:33
Серу Гірассі приєднається до Боруссії найближчим часом.
Дортмундський клуб досяг повної домовленості з нападником Штутгарта, повідомляє журналіст Sky Sport Денніс Баєр.
Боруссія купить Гірассі за 18 мільйонів євро, активувавши пункт про відступні, і підпише з ним контракт на 4 роки.
Медогляд для гравця запланований на кінець цього тижня.
У минулому сезоні Гірассі став другим бомбардиром Бундесліги, поступившись лише Гаррі Кейну — у 28 матчах за Штутгарт форвард відзначився 28 голами і 2 асистами.