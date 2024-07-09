Німеччина

Форвард підпише контракт на чотири роки.

Серу Гірассі приєднається до Боруссії найближчим часом.

Дортмундський клуб досяг повної домовленості з нападником Штутгарта, повідомляє журналіст Sky Sport Денніс Баєр.

Боруссія купить Гірассі за 18 мільйонів євро, активувавши пункт про відступні, і підпише з ним контракт на 4 роки.

Медогляд для гравця запланований на кінець цього тижня.

У минулому сезоні Гірассі став другим бомбардиром Бундесліги, поступившись лише Гаррі Кейну — у 28 матчах за Штутгарт форвард відзначився 28 голами і 2 асистами.