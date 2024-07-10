Німеччина

Контракт грузинського вінгера з Динамо Київ спливає влітку 2025 року.

Атакуючий півзахисник київського Динамо Георгій Цитаішвілі, який виступав на правах оренди за Динамо Батумі, може продовжити свою кар'єру в другій Бундеслізі. Про це повідомляє грузинське видання Lelo.

За інформацією джерела, 23-річний вінгер з великою ймовірністю продовжить свою кар'єру в берлінській Герті.

Зазначимо, що поточний контракт Цитаішвілі з Динамо Київ спливає влітку 2025 року.

У минулому сезоні він провів на клубному рівні 19 матчів, в яких забив один гол та віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.