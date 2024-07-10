Німеччина

Молодший брат форварда Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Оскара Гойлунна, права на якого раніше належали Копенгагену.

19-річний данець підписав із "орлами" довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2029 року.

Сума трансферу оцінюється приблизно в 1,5 мільйони євро.

Зазначимо, що старший брат Оскара Гойлунна, Расмус, є форвардом Манчестер Юнайтед та збірної Данії. Також у Оскара є брат-близнюк на ім'я Еміль, який виступає за Копенгаген.

Всього 19-річний Гойлунн провів за першу команду Копенгагена 23 матчі у всіх турнірах, в яких він віддав один асист. На команду U-19 Оскар зіграв 35 матчів, забив 10 голів та віддав 1 асист.