Німеччина

Португалець нарешті підписав контракт з "Ротен".

Мюнхенська Баварія оформила трансфер опорного півзахисника Жоау Паліньї з лондонського Фулгема. Про це повідомляє офіційний сайт "Ротен".

Повідомляється, що контракт з 29-річним португальцем підписано до 30 червня 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Баварія заплатила Фулгему 51 млн. євро.

"Це один із найщасливіших днів у моєму житті. Тепер я граю за один із найкращих клубів Європи. Для мене це мрія, що стала реальністю, і я дуже пишаюся цим. Я з нетерпінням чекаю атмосфери та вболівальників на Альянц Арені. Я хочу досягти успіху з Баварією та виграти титули — я віддам цьому всі сили", — заявив Палінья.

Минулого сезону Жоау Палінья відіграв за Фулгем 39 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Також на його рахунку чотири матчі у складі збірної Португалії на Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Баварія підписала Олісе.