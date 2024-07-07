Черговий топтрансфер мюнхенців.
Майкл Олісе, Баварія
07 липня 2024, 21:22
Півзахисник Крістал Пелес Майкл Олісе став гравцем Баварії, повідомляється на офіційному сайті мюнхенців.
Контракт із 22-річним французом розраховано до кінця червня 2029 року.
За даними transfermarkt, Крістал Пелес отримав за правого вінгера 53 млн євро.
Раніше повідомлялося, що мюнхенці відпустять
Майкла на Олімпіаду-2024 у Парижі.
У сезоні-2023/24 Олісе провів 19 матчів в АПЛ, забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.