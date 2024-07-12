Німеччина

У клубі втомилися від регулярних травм француза.

Вінгер Баварії Кінгслі Коман може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Як стверджує L'Equipe, новий головний тренер Баварії Венсан Компані не розраховує на 28-річного футболіста.

За даними джерела, керівництво клубу втомилося від регулярних травм француза, тому було прийнято рішення про продаж вінгера.

Контракт Комана з Баварією закінчується в 2027 році.

У сезоні-2023/24 Коман з'явився на полі в 27 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав до свого активу три асисти.