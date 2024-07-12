У клубі втомилися від регулярних травм француза.
КІНГСЛІ КОМАН, GETTY IMAGES
12 липня 2024, 00:45
Вінгер Баварії Кінгслі Коман може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Як стверджує L'Equipe, новий головний тренер Баварії Венсан Компані не розраховує на 28-річного футболіста.
За даними джерела, керівництво клубу втомилося від регулярних травм француза, тому було прийнято рішення про продаж вінгера.
Контракт Комана з Баварією закінчується в 2027 році.
У сезоні-2023/24 Коман з'явився на полі в 27 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав до свого активу три асисти.