Вінгер Баварії Кінгслі Коман може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. 

Як стверджує L'Equipe, новий головний тренер Баварії Венсан Компані не розраховує на 28-річного футболіста. 

За даними джерела, керівництво клубу втомилося від регулярних травм француза, тому було прийнято рішення про продаж вінгера. 

Контракт Комана з Баварією закінчується в 2027 році. 

У сезоні-2023/24 Коман з'явився на полі в 27 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав до свого активу три асисти. 