Німеччина

За угодою з Болоньєю, мюнхенці отримають половину від суми, яку італійці зароблять на продажі нідерландського нападника.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Болоньї та збірної Нідерландів Джошуа Зіркзе цього літа стане гравцем Манчестер Юнайтед за більш ніж 40 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб італійської Серії А отримає не всю суму, яку заплатять їм "червоні дияволи" кількома траншами.

Зазначається, що колишній спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич під час укладання угоди щодо продажу Зіркзе до Болоньї наполіг на тому, щоб мюнхенці отримали аж 50% з майбутнього трансферу нідерландського нападника.

Минулого сезону Джошуа Зіркзе провів 37 матчів, у яких забив 12 голів та віддав сім гольових передач.