Німеччина

Станеться це через два роки.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн працюватиме з національною командою до кінця чемпіонату світу-2026.

Як би Бундестім не виступила на цьому турнірі, Нагельсманн не залишиться біля керма команди.

Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на журналіста Крістіана Фалька, Нагельсманн планує повернутися до роботи на клубному рівні через два роки.

Нагадаємо, що на домашньому чемпіонаті Європи збірна Німеччини під керівництвом Юліана Нагельсманна дійшла до чвертьфіналу, де програла Іспанії з рахунком 1:2 за підсумками додаткового часу.

Зазначимо, що останнім клубом, де працював Нагельсманн, була Баварія.