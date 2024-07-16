Німеччина

"Шваби" посилилися гравцем боснійської національної команди.

Центральний нападник Ермедін Демірович перебрався з Аугсбурга до Штутгарта, передає офіційний сайт "швабів".

Контракт із 26-річним боснійцем розраховано до кінця червня 2028 року. За даними transfermarkt, Штутгарту Демірович обійшовся в 21 мільйон євро.

У сезоні-2023/24 Ермедін узяв участь у 34 матчах Аугсбурга в усіх турнірах, відзначившись 15 голами та 10 асистами.

Нападник також є гравцем збірної Боснії і Герцеговини. У двох червневих товариських матчах своєї національної команди він виходив на поле з капітанською пов'язкою.

Наадаємо, що Штутгарт у сезоні-2024/25 братиме участь у Лізі чемпіонів УЄФА. На команду також чекає матч за Суперкубок Німеччини проти Баєра (17 серпня).