Німеччина

Сезон у оренді в Ромі підвищив попит на футболіста.

Данський фланговий захисник Расмус Крістенсен має за плечима підготовку в таких колективах, як Мідтьюланн, амстердамський Аякс та австрійський РБ Зальцбург, звідки в підсумку подався до англійського Лідса.

Однак "павичі" за підсумками минулого сезону так і не змогли повернутись до Прем’єр-ліги, тож після річної оренди в складі італійської Роми його агенти працюють над пошуком нового клубу.

Напередодні з Лідсом вийшов на зв’язок франкфуртський Айнтрахт, який розраховує на повноцінний трансфер 27-річного виконавця, або хоча б на оренду з обов’язковим викупом.

Клуби активно ввійшли до процесу перемовин, тож найближчим часом очікується розв’язка цієї історії.

Крістенсен за минулий рік відіграв 31 матч, забив один гол та віддав дві гольові передачі.