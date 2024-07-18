Німеччина

27-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.

Баєр зміцнив свою лінію атаки. Склад чемпіона Німеччини поповнив вінгер із Ренна Мартен Тер'є.

Про трансфер повідомляє пресслужба "фармацевтів". Сторони підписали п'ятирічний контракт до літа 2029 року.

Тер'є 27 років, основне амплуа французького гравця — лівий вінгер, також він може зіграти і в центрі нападу, а також на позиції "десятки".

У Ренні футболіст провів останні чотири роки кар'єри. Є вихованцем Лілля. Сума угоди між французьким і німецьким клубом також оцінюється в 20 млн.

Раніше повідомлялося, що новачок Баєра зізнався, що був готовий перейти в Барселону.