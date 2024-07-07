Іспанія

27-річний футболіст міг продовжити кар'єру в складі каталонського клубу.

Півзахисник Баєра Алейш Гарсія висловився про невдалий перехід до Барселони.

27-річний футболіст був одним із ключових гравців Жирони, яка сенсаційно виступила в минулому розіграші Ла Ліги. Незабаром після завершення кампанії іспанця підписав Баєр — угода обійшлася "фармацевтам" у 18 млн євро.

У придбанні хавбека також була зацікавлена Барселона.

"Так, між моїм агентом і Барселоною велися переговори. Нічого не сталося, можливо, через скрутне фінансове становище клубу.

Якби у них була можливість підписати мене, я б перейшов туди", — цитує Barca Universal Гарсію.

Минулого сезону Гарсія провів 40 матчів за Жирону, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.