Франкфуртці отримали право викупити данського гравця.
Расмус Крістенсен, фото Айнтрахт
19 липня 2024, 23:55
Правий захисник Расмус Крістенсен перебрався з Лідс Юнайтед до Айнтрахта до кінця сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.
За даними журналіста Фабріціо Романо, 27-річного данця команда з Франкфурта може придбати за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Айнтрахт він представлятиме у футболці з 13-м номером.
У сезоні-2023/24 Крістенсен був орендований Ромою. У 31 матчі в усіх турнірах він відзначився 1 голом і 2 асистами.
Зазначимо, що контракт Расмуса з Лідс Юнайтед розраховано до кінця червня 2027 року.