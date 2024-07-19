Німеччина

Франкфуртці отримали право викупити данського гравця.

Правий захисник Расмус Крістенсен перебрався з Лідс Юнайтед до Айнтрахта до кінця сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

За даними журналіста Фабріціо Романо, 27-річного данця команда з Франкфурта може придбати за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Айнтрахт він представлятиме у футболці з 13-м номером.

У сезоні-2023/24 Крістенсен був орендований Ромою. У 31 матчі в усіх турнірах він відзначився 1 голом і 2 асистами.

Зазначимо, що контракт Расмуса з Лідс Юнайтед розраховано до кінця червня 2027 року.