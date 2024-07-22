Німеччина

Бразилець може перебратися до Німеччини.

Дортмундська Боруссія веде активні перемовини з Манчестер Сіті щодо трансферу правого захисника "Містян" Яна Коуту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "Джмелів" не має наміру платити суму відступних у 40 млн. євро прописаних у контракті 22-річного бразильця, і ведуть переговори про трансфер футболіста за меншу суму.

Зазначається, що сам Коуту не проти переїзду до Німеччини.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Ян Коуту на правах оренди в Жироні відіграв 39 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.