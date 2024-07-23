Англієць отримав відпочинок після Євро-2024.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
23 липня 2024, 10:59
У рамках передсезонної підготовки Баварія 3 серпня проведе товариський матч проти Тоттенгема.
Зірковий нападник Гаррі Кейн проти своєї колишньої команди не зіграє. Річ у тім, що футболіст отримав відпочинок після виступу на чемпіонаті Європи.
Головний тренер мюнхенців Венсан Компані підтвердив відсутність Кейна в передсезонному турі.
"Кейна, Девіса, Упамекано та Комана там не буде. Але ми сподіваємося, що вони зможуть зіграти в першій кубковій грі", — слова Компані наводить портал Goal.
Варто сказати, що кожному футболістові належить щонайменше три тижні відпочинку після завершення сезону.
Нагадаємо, що на Євро-2024 Кейн зі збірною Англії дійшов до фіналу, де поступилися іспанцям (1:2).