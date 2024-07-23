У рамках передсезонної підготовки Баварія 3 серпня проведе товариський матч проти Тоттенгема. 

Зірковий нападник Гаррі Кейн проти своєї колишньої команди не зіграє. Річ у тім, що футболіст отримав відпочинок після виступу на чемпіонаті Європи. 

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані підтвердив відсутність Кейна в передсезонному турі. 

"Кейна, Девіса, Упамекано та Комана там не буде. Але ми сподіваємося, що вони зможуть зіграти в першій кубковій грі", — слова Компані наводить портал Goal

Варто сказати, що кожному футболістові належить щонайменше три тижні відпочинку після завершення сезону. 

Нагадаємо, що на Євро-2024 Кейн зі збірною Англії дійшов до фіналу, де поступилися іспанцям (1:2). 