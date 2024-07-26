Німеччина

Нідерландця все влаштовує в Німеччині.

Півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс хоче знову перейти в РБ Лейпциг. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво РБ Лейпциг гарантувало 21-річному нідерландцю місце в стартовому складі у сезоні-2024/25. Саме цей факт вплинув на остаточне рішення продовжити свою кар'єру в РБ Лейпциг, а не в мюнхенській Баварії, яка теж виявляла серйозний інтерес до півзахисника збірної Нідерландів.

Зазначається, що ПСЖ готовий відпустити Сімонса, але не хоче продавати його, поки не знайде заміну Кіліану Мбаппе.

Минулий сезон Хаві Сімонс виступав за РБ Лейпциг на правах оренди. Нідерландець зіграв у 43 матчах "червоних биків", забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.