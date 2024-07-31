Німеччина

Німецький фахівець втомився від однотипних питань журналістів щодо майбутнього.

Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської діяльності після відходу з Ліверпуля наприкінці минулого сезону, при цьому для журналістів, які вже не вперше питають у нього про його майбутнє він заявив, що завершив кар'єру "станом на зараз".

"На сьогоднішній день я завершив свою тренерську кар'єру. Я не пішов з власної ініціативи, це було спільне рішення. Я шукаю тиші та спокою, зараз я на 100% знайшов це, і насолоджуюся.

Просто прийшов час відійти в сторону і відпочити. Я занадто молодий, щоб лише грати в падел-теніс і бавитися з онуками.

Чи буду колись знову тренером? На цей момент я б виключив таку можливість. Подивимося, якою буде ситуація щодо цього через декілька місяців. Наразі нічого не намічається", — цитує слова Юргена Клоппа Sky.de.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп відповів відмовою на пропозицію очолити збірну США.