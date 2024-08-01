Німеччина

Перемовини з Брайтоном були напрочуд швидкими.

Німецький центральний півзахисник Паскаль Гросс цього літа в складі своєї національної збірної вперше зіграв на чемпіонаті Європи, а вже після завершення виступів "Бундестім" на турнірі почав вирішувати подальшу долю власної клубної кар’єри.

На адресу клубу 33-річного виконавця, англійського Брайтона, на початку липня надійшла пропозиція від дортмундської Боруссії щодо трансферу.

"Джмелі" запропонували 7 млн євро й доволі швидко сторони знайшли порозуміння.

Гравець отримав контракт строком на два роки + рік можливого продовження за домовленістю сторін.

Нагадаємо, що Паскаль є вихованцем шкіл Некрау та Гоффенгайма.

У минулому сезоні півзахисник провів 47 матчів, забив п’ять голів та віддав 13 гольових передач.