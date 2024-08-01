Німеччина

Здійснити цю угоду Ювентусу буде непросто.

Нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі є трансферною ціллю для туринського Ювентуса, проте здійснити італійському клубу цю угоду буде непросто. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "джмелі" тримають в пріоритеті залишити в команді 22-річного німця, тому офіційної пропозиції від Юве наразі не надходило.

Переговори щодо цього трансферу були лише на рівні самого Адеємі, проте в Дортмунді наполягають на його збереженні.

У минулій кампанії Карім Адеємі провів 34 матчі, забив 5 голів та віддав 2 асисти. Його контракт спливає влітку 2027 року.