Німеччина

У гравця є й більш вигідні пропозиції, але закордоном.

Німецький фланговий захисник Маріус Вольф цього літа завершив свій шестирічний термін перебування в дортмундській Боруссії та опинився на ринку вільних агентів.

Після цього в 29-річного виконавця почали з’являтись цікаві пропозиції закордоном у країнах накшталт Італії чи Саудівської Аравії, але перша в професійній кар’єрі робота поза межами батьківщини є саме тим чинником, який гальмував перемовини.

Саме тоді й виник варіант із продовженням кар’єри у Німеччині — у Аугсбурзі, який ще на початку липня вперше вийшов на контакт із представниками Вольфа, проте тільки зараз перспективи підписати гравця в баварського клубу почали значно поліпшуватись.

Найближчими днями очікується фінальне рішення футболіста з приводу подальшого працевлаштування.

У минулому сезоні Вольф відіграв 31 матч (1570 хвилин), зробивши дві гольові передачі.