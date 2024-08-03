Німеччина

Однак трансфер ще не завершено.

Каталонська Жирона минулого року наробила шуму на всю Європу власними виступами й у підсумку виборола право на участь у Лізі чемпіонів УЄФА.

Проте зберегти власних провідних виконавців за таких умов було практично нереально.

Тим паче в ситуації, коли вони, як, наприклад, бразильський захисник Ян Коуту, належать англійському Манчестер Сіті, а в складі "червоно-білих" виступали на правах оренди.

У підсумку, ані до Каталонії, ані до власне Англії 22-річний виконавець не повернеться.

Бо про його трансфер уже домовилась дортмундська Боруссія.

Вартість переходу склала 25 млн євро + 5 млн євро у вигляді бонусів.

Однак остаточно необхідні документи ще не оформлені — "джмелі" та "містяни" мають узгодити останні деталі.

А тим часом Боруссія попросила дозволу долучити гравця до тренувань уже зараз, аби той міг готуватись до нового сезону.

І Сіті на це погодився, а отже відсьогодні, 3 серпня, Коуту вже працює в таборі Дортмунда.

Минулого сезону Ян провів 39 матчів за Жирону на правах оренди, у яких він забив два м’ячі та віддав вісім асистів.