Однак трансфер ще не завершено.
Ян Коуту, Getty Images
03 серпня 2024, 11:30
Каталонська Жирона минулого року наробила шуму на всю Європу власними виступами й у підсумку виборола право на участь у Лізі чемпіонів УЄФА.
Проте зберегти власних провідних виконавців за таких умов було практично нереально.
Тим паче в ситуації, коли вони, як, наприклад, бразильський захисник Ян Коуту, належать англійському Манчестер Сіті, а в складі "червоно-білих" виступали на правах оренди.
У підсумку, ані до Каталонії, ані до власне Англії 22-річний виконавець не повернеться.
Бо про його трансфер уже домовилась дортмундська Боруссія.
Вартість переходу склала 25 млн євро + 5 млн євро у вигляді бонусів.
Однак остаточно необхідні документи ще не оформлені — "джмелі" та "містяни" мають узгодити останні деталі.
А тим часом Боруссія попросила дозволу долучити гравця до тренувань уже зараз, аби той міг готуватись до нового сезону.
І Сіті на це погодився, а отже відсьогодні, 3 серпня, Коуту вже працює в таборі Дортмунда.
Минулого сезону Ян провів 39 матчів за Жирону на правах оренди, у яких він забив два м’ячі та віддав вісім асистів.