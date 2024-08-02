Німеччина

Керівництво "джмелів" хоче отримати 30 мільйонів євро.

Нападник дортмундської Боруссії Ніклас Фюллькруг може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, послугами 31-річного німця зацікавлений Вест Гем, який запропонував німецькому клубу 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Проте керівництво "джмелів" наполягає на 30 млн євро, але "молотобійці" не хочуть збільшувати пропозицію.

Сам Ніклас не проти переїхати до АПЛ, де він би заробляв стільки ж, як у Німеччині. При цьому Вест Гем запропонував йому контракт до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Фюлкруг провів 43 матчі, в яких забив 15 голів та віддав 11 асистів.