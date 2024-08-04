Німеччина

Інтерес до нідерландця виявляє МЮ.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував чутки щодо зацікавленості з боку Манчестер Юнайтед до центрального захисника мюнхенської команди Маттейса де Лігта. Його слова наводить журналіст Керр Гау.

"Я розповім про це докладніше, якщо цей трансфер відбудеться.

Маттейс провів тут два роки, демонструючи високий рівень гри, тому він подобається багатьом фанатам нашого клубу. Проте необхідно ухвалити правильне рішення, враховуючи його думку. Але зараз він є футболістом Баварії. І поки він у клубі, буде отримувати від нас максимальну підтримку", — заявив Еберль.