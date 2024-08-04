Німеччина

Зараз німець заробляє близько 20 мільйонів євро за сезон.

Чинний контракт Йосуа Кімміха з Баварією розрахований ще на один сезон — до середини 2025 року. У мюнхенському клубі напередодні заявили про позитивний діалог із Кімміхом, та й сам 29-річний футболіст дав зрозуміти, що жодної напруги між ним і Баварією немає.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія намагається переконати Кімміха підписати контракт зі зниженою заробітною платою.

Зараз футболіст заробляє щорічно 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Йосуа Кімміха в 50 мільйонів євро.