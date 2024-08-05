Німеччина

А вже наступного літа ця трансферна сага розпочнеться наново.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімонс цього літа постав перед важким вибором щодо подальшого клубного майбутнього.

Минулу кампанію 21-річний виконавець провів у оренді із французького Парі Сен-Жермен у складі німецького РБ Лейпциг, після чого брав участь у складі національної збірної на чемпіонат Європи-2024, де дістався півфіналу, а потім отримав заслужену відпустку.

Але відпочивати гравцю було ніколи — прийдешнього сезону в ПСЖ він себе не бачив, але й його поверненню до Лейпцига заважав інтерес із боку чималої кількості клубів.

Зокрема, ідеться про бажання мюнхенської Баварії отримати собі нідерландця.

Однак зрештою цю історію було розв’язано наступним чином — Хаві проведе ще рік у РБ Лейпциг на правах оренди, проте жодного права викупу німці собі так і не змогли забезпечити.

Після цього Сімонс повернеться до ПСЖ, із яким у нього буде ще два роки чинного контракту.

Нідерландець зіграв у 43 матчах за "Червоних биків", забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.