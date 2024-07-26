Німеччина

Нідерландець хоче більше грати.

Атакувальний півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс, швидше за все, повернеться до Лейпцигу, повідомляє Bild.

Футболіст вважає за краще провести наступний сезон саме у складі колишнього клубу. На підписання нідерландця також претендує Баварія.

Лейпциг гарантував нідерландцю місце у стартовому складі — це вплинуло на його рішення.

ПСЖ не планує продавати Хаві, але готовий ще раз віддати його в оренду.

У сезоні-2023/24 Сімонс узяв участь у 43 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 15 асистами.