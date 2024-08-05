Німеччина

Нідерландець знову гратиме за "червоних биків".

"Я отримав від переходу в Лейпциг все, що хотів. Я потрапив у чудову команду і відчув загальну довіру в мене. В мене вийшло тут розвиватися і як гравець, і як особистість. РБ Лейпциг — ідеальне місце для цього. Крім того, клуб дуже цінує мене і в останні кілька місяців дав зрозуміти, що хотів би продовжити зі мною співпрацю. Вони виділили для мене чіткий і ясний план на майбутній сезон.

Ми хочемо знову боротися за перше місце в Бундеслізі і якомога довше залишатися в Лізі чемпіонів. Ми хочемо домогтися більшого, ніж торік у всіх змаганнях. Лейпциг знову вступає в сезон із сильним складом, про що мені також дали зрозуміти клуб і тренерський штаб. Я дуже мотивований, щоб продовжувати вдосконалюватися і робити свій внесок в успіх клубу.

Відчуваю себе в Лейпцигу, як вдома і дуже радий, що зможу ще рік виступати за цей клуб і за цих вболівальників. Я готовий творити історію!" — заявив Сімонс.

Минулий сезон Хаві Сімонс виступав за РБ Лейпциг на правах оренди. Нідерландець зіграв у 43 матчах "червоних биків", забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.