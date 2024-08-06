Німеччина

30-річний футболіст і далі виконуватиме цю роль.

Опорний півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан залишиться капітаном команди під керівництвом нового тренера Нурі Шахіна.

Про це повідомив спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель.

"Емре Джан залишиться сильним капітаном. Я відчуваю, як гравці натхнені початком сезону. У них є величезне бажання домогтися успіху.

Я бачу високу інтенсивність і зосередженість", — наводить слова Келя журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, 30-річний Джан перебрався в дортмундську Боруссію влітку 2020 року з туринського Ювентуса. Емре встиг виграти Кубок Німеччини у складі "джмелів".