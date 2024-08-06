Опорний півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан залишиться капітаном команди під керівництвом нового тренера Нурі Шахіна. 

Про це повідомив спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель. 

"Емре Джан залишиться сильним капітаном. Я відчуваю, як гравці натхнені початком сезону. У них є величезне бажання домогтися успіху. 

Я бачу високу інтенсивність і зосередженість", — наводить слова Келя журналіст Флоріан Плеттенберг

Нагадаємо, 30-річний Джан перебрався в дортмундську Боруссію влітку 2020 року з туринського Ювентуса. Емре встиг виграти Кубок Німеччини у складі "джмелів". 