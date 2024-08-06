30-річний футболіст і далі виконуватиме цю роль.
Емре Джан, Getty Images
06 серпня 2024, 13:28
Опорний півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан залишиться капітаном команди під керівництвом нового тренера Нурі Шахіна.
Про це повідомив спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель.
"Емре Джан залишиться сильним капітаном. Я відчуваю, як гравці натхнені початком сезону. У них є величезне бажання домогтися успіху.
Я бачу високу інтенсивність і зосередженість", — наводить слова Келя журналіст Флоріан Плеттенберг.
Нагадаємо, 30-річний Джан перебрався в дортмундську Боруссію влітку 2020 року з туринського Ювентуса. Емре встиг виграти Кубок Німеччини у складі "джмелів".