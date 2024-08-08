Німеччина

З форвардом підпишуть повноцінний контракт.

Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав приєднається до Штутгарту на постійній основі за загальну суму в 27 млн євро. Такою новиною ділиться журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець атаки підпише контракт із клубом мінімум на три роки. Нагадаємо, що права на Ундава належать Брайтону.

У минулому сезоні Деніз відмінно проявив себе в оренді в тому ж Штутгарті. За 33 матчі Бундесліги він забив 19 голів і віддав десять результативних передач.

Наприкінці сезону допоміг команді вийти в Лігу чемпіонів і отримав виклик до складу збірної Німеччини на Євро-2024.

Зазначимо, що нещодавно Ундав висловив бажання повернутися до клубу і заявив, що, якщо трансфер не відбудеться, це буде "гірко і сумно".