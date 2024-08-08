Німеччина

Легенда Баварії не вірить в свій рідний клуб.

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус назвав фаворита Бундесліги у сезоні-2024/25. Цитує колишнього футболіста Bild.

"Баєр вступає в сезон фаворитом. Не тільки тому, що він непереможений чемпіон і переможець Кубка, а й тому, що у нього є явні переваги порівняно з Баварією, Боруссією Дортмунд та іншими клубами.

Алонсо тренує команду вже два роки. Склад зберігся і розумно посилився — Тер'є, Гарсією, Белосяном.