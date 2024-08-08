Легенда Баварії не вірить в свій рідний клуб.
Маттеус, getty images
08 серпня 2024, 14:14
Легенда німецького футболу Лотар Маттеус назвав фаворита Бундесліги у сезоні-2024/25. Цитує колишнього футболіста Bild.
"Баєр вступає в сезон фаворитом. Не тільки тому, що він непереможений чемпіон і переможець Кубка, а й тому, що у нього є явні переваги порівняно з Баварією, Боруссією Дортмунд та іншими клубами.
Алонсо тренує команду вже два роки. Склад зберігся і розумно посилився — Тер'є, Гарсією, Белосяном.
Насправді Баварії не потрібен Та. Тобто потрібен, але для того, щоб послабити в першу чергу Баєр.
Ви бачили на Євро, наскільки стабільний Упамекано, коли йому довіряють. Є Кім, є Даєр, Іто — якщо буде здоровий — і Станішич, який може зіграти в центрі. Можливо, залишиться де Лігт. На цій позиції у Баварії все добре", — заявив Маттеус.