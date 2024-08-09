Німеччина

Уже незабаром іспанець має приєднатися до рідної для нього Барселони.

Атакуючий півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо нещодавно пройшов медогляд перед трансфером до Барселони.

На своїй сторінці в Twitter/X 26-річний іспанець попрощався з клубом, за який виступав протягом 4,5 років. За нього взимку 2020 року "бики" віддали Динамо (Загреб) 29 мільйонів євро.

"Молодий клуб, молодий гравець... Ми виросли, виграли перші трофеї та творили історію разом. Два Кубка [2021/22 і 22/23] і Суперкубок [2023] — це лише деякі з багатьох незабутніх моментів, які назавжди залишаться зі мною. Дякую, РБ Лейпциг, ти назавжди будеш у моєму серці", — написав Ольмо.

На рахунку Дані 29 голів і 34 асисти в 148 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.