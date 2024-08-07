Іспанія

Сума трансферу іспанця становитиме близько 62 мільйонів євро.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо став ще ближчим до трансферу у Барселону, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 7 серпня, 26-річний іспанець пройшов медичне обстеження та незабаром має підписати контракт.

Раніше була інформація, що сума трансферу складе 55 мільйонів євро плюс 7 млн ​​євро у якості бонусів.

Також наголошувалося, що контракт із Ольмо буде розрахований на шість років.

Минулого сезону Ольмо провів 25 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів. Також він забив три м'ячі та віддав два асисти у шести матчах на Євро-2024.