Німеччина

Очікується рішення вже найближчим часом.

Чеський нападник Адам Гложек улітку 2022 року зробив крок у розвитку власної кар’єри та залишив рідну празьку Спарту на користь трансферу до леверкузенського Баєра за 13 млн євро.

Однак стверджувати, що 22-річний виконавець є провідним гравцем команди Хабі Алонсо все ж таки не можна.

За минулий сезон на його рахунку 36 матчів (1011 хвилин), сім голів та п’ять гольових передач.

Чинний контракт Гложека з клубом діятиме до 2027 року, проте цього літа "фармацевти" отримали кілька пропозицій від неназваних клубів АПЛ, і тепер узялись їх ретельно розглядати.

Баєр від потенційних покупців вимагатиме 17-18 млн євро за повноцінний трансфер.

Очікується, що наступного тижня всі питання щодо можливості трансферу Адама цього літа будуть закриті.