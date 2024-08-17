Леверкузенський Баєр та Штутгарт зіграють на БайАрені в матчі за Суперкубок Німеччини.

Хабі Алонсо використав із перших хвилин Андріха в центрі оборони, тоді як Алейш Гарсія та Белосян розташуються в центральній вісі, а Тер'є зіграє праворуч в атаці, яку очолить Боніфас.

Себастьян Генесс, у свою чергу, залучив до стартового складу Руо та Шабо до центру оборони, тоді як Демірович гратиме на вістрі атаки.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Андріх, Інкап’є — Телла, Алейш, Джака, Белосян — Тер’є, Боніфас, Адлі.

Запасні: Коварж, Та, Коссуну, Артур, Грімальдо, Фрімпонг, Гофманн, Вірц, Шик.

Штутгарт: Нюбель — Штенцель, Руо, Шабо, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Левелінг, Мійо, Фюріх — Демірович.

Запасні: Бредлов, Гендрікс, Кретціг, Кайтль, Рідер, Вольтемаде, Сілас, Діль, Ундав.

Гра Баєр — Штутгарт почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.