Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Німеччини, у якому зіграють леверкузенський Баєр та Штутгарт.
Алейш Гарсія, Getty Images
17 серпня 2024, 20:44
Леверкузенський Баєр та Штутгарт зіграють на БайАрені в матчі за Суперкубок Німеччини.
Хабі Алонсо використав із перших хвилин Андріха в центрі оборони, тоді як Алейш Гарсія та Белосян розташуються в центральній вісі, а Тер'є зіграє праворуч в атаці, яку очолить Боніфас.
Себастьян Генесс, у свою чергу, залучив до стартового складу Руо та Шабо до центру оборони, тоді як Демірович гратиме на вістрі атаки.
Баєр: Градецькі — Тапсоба, Андріх, Інкап’є — Телла, Алейш, Джака, Белосян — Тер’є, Боніфас, Адлі.
Запасні: Коварж, Та, Коссуну, Артур, Грімальдо, Фрімпонг, Гофманн, Вірц, Шик.
Запасні: Бредлов, Гендрікс, Кретціг, Кайтль, Рідер, Вольтемаде, Сілас, Діль, Ундав.
Штутгарт: Нюбель — Штенцель, Руо, Шабо, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Левелінг, Мійо, Фюріх — Демірович.
Гра Баєр — Штутгарт почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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