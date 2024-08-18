Німеччина

Баєр не хоче продавати свого центрбека.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Едмонд Тапсоба може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний центрбек із Буркіна-Фасо є однією з головних трансферних цілей саудитів, які вже зв'язувалися з "фармацевтами" щодо його підписання.

Утім, Баєр не хоче розлучатися з Тапсобою, вважаючи його недоторканим гравцем системи Хабі Алонсо.

У минулому сезоні Едмонд провів 46 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав один асист. Окрім цього, в минулому поєдинку за Суперкубок Німеччини захисник відзначився результативною передачею.