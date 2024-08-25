Німеччина

Співчуття родині.

Колишній головний тренер Штутгарта, Баєра, Кельна, Фенербахче, Бешикташу, збірної Румунії та інших клубів Крістоф Даум пішов із життя у віці 70 років. Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

"Наші думки з його сім'єю і друзями", — написано на сайті Бундесліги.

Причина смерті не повідомляється.

Крістоф Даум обіймав посаду головного тренера Кельна з 1986 по 1990 рік, а також з 2006 по 2009 рік. З 1990 по 1993 рік німецький фахівець очолював Штутгарт (чемпіон Німеччини-1991/92). З 1996 по 2000 рік Даум обіймав посаду головного тренера Баєра. Також він працював з грандами турецького футболу — Бешикташем (чемпіон Туреччини-1994/95) та Фенербахче (чемпіон Туреччини-2003/04, 2004/05).

Останнім місцем роботи Даума стала збірна Румунії, яку він очолював з 2016 по 2017 рік.