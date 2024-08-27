Угода залежить від рішення гравця.
КІНГСЛІ КОМАН, GETTY IMAGES
27 серпня 2024, 19:39
Баварія погодилася відпустити Кінгслі Комана в Саудівську Аравію.
Мюнхенський клуб і Аль-Хіляль погодили умови трансферу 28-річного вінгера, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Угода залежить від рішення самого гравця. Є ймовірність, що Баварія не стане нікого підписувати на заміну Коману в разі його відходу.
У минулому сезоні Бундесліги француз провів 17 матчів, відзначившись 3 голами і 3 асистами.