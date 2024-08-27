Баварія погодилася відпустити Кінгслі Комана в Саудівську Аравію.

Мюнхенський клуб і Аль-Хіляль погодили умови трансферу 28-річного вінгера, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг

Угода залежить від рішення самого гравця. Є ймовірність, що Баварія не стане нікого підписувати на заміну Коману в разі його відходу. 

У минулому сезоні Бундесліги француз провів 17 матчів, відзначившись 3 голами і 3 асистами. 