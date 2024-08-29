Німеччина

Усе відбуватиметься блискавично.

Наприкінці цьогорічного літнього трансферного вікна в Європі представники Саудівської Аравії суттєво пожвавили й без того інтенсивну роботу з окремими футболістами та їхніми клубами.

Зокрема, Ан-Наср атакує клубний факс німецького РБ Лейпциг із запитами щодо французького центрального захисника Мохамеда Сімакана та, імовірніше за все, незабаром таки досягне згоди на цей перехід.

Аби не втратити можливості в ротації, "Червоні бики" дістали з шухляди робочого столу вже давно напрацьований варіант — 20-річний центральний захисник лісабонської Бенфіки Антоніу Сілва.

Клуби вже обмінялись власними думками щодо можливого переходу й представники німецького колективу отримали впевненість у тому, що трансфер відбудеться в останній день літнього вікна.

Але все залежатиме від того, чи погодиться Сімакан на переїзд до іншого клубу.

Сілва в минулому сезоні провів 50 матчів та забив два голи.