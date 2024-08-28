Німеччина

Саудівський клуб зацікавився французьким виконавцем.

Ан-Наср розпочав переговори з РБ Лейпциг щодо трансферу центрального захисника Мохамеда Сімакана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуб з Ер-Ріяда зосередиться на спробі придбати 24-річного француза, якщо зірветься перехід його колеги за позицією з ПСЖ Мілана Шкрініара.

Саудівський та французький гранди досягли домовленості щодо трансферу 29-річного словака, але зі свого боку він ще не схвалив від'їзд із Парижа.

Контракт Сімакана з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює захисника в 35 млн євро.

У сезоні-2024/25 Мохамед узяв участь в обох матчах "биків" у Бундеслізі та Кубку Німеччини.