Німеччина

Відбулася низка матчів німецької першості.

Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів другого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі дортмундська Боруссія у гостях не змогла обіграти Вердер. Матч закінчився нулями на табло. При цьому "джмелі" з 73 хвилини грали у меншості після вилучення Ніко Шлоттербека за другу жовту картку.

Вердер — Боруссія Дортмунд 0:0

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Вайзер, Шмід, Лінен, Стаге, Агу — Нжинмах (Топп, 82), Дукш (Грюль, 90).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Антон, Зюле (Бенсебаїні, 57), Шлоттербек — Джан, Гросс — Забітцер, Брандт (Нмеча, 77), Байно-Гіттенс (Адеємі, 57) — Беєр (Мален, 71).

Попередження: Вайзер, Фрідль — Антон, Зюле, Р'єрсон, Шлоттербек, Бенсебаїні, Гросс.

Вилучення: Шлоттербек, 73 (друга жовта).

У другій зустрічі Штутгарт на своєму полі поділив очки з Майнцом. Матч закінчився результативною перестрілкою з неймовірною кінцівкою з рахунком 3:3.

У складі "швабів", які забили два м'ячі до 15 хвилини, голами відзначилися Енцо Мійо та Джеймі Левелінг. У гостей наприкінці першого тайму відзначився Надім Амірі, який реалізував пенальті, а згодом у другому — Джонатан Буркгардт.

Потім, здавалося, вирішальну крапку у матчі поставив Фабіан Рідер на 88 хвилині, проте гості не здалися і на четвертій компенсованій хвилині Максім Ляйтш зрівняв цифри на табло.

Штутгарт — Майнц 3:3

Голи: Мійо, 8, Левелінг, 15, Рідер, 88 - Амірі, 44 (пен), Буркардт, 62, Ляйтш, 90+4.

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Вагноман, 46), Чейс, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 89) — Каразор, Штіллер — Левелінг (Туре, 74), Мійо, Фюріх (Рідер, 46) — Ундав (Демірович, 74).

Майнц: Центнер — Кор, Белль (Ляйтш, 46), Ганче-Ольсен — Касі (Відмер, 74), Сано, Амірі (Ферачніг, 87), Мвене — Хон (Зіб, 64), Сон (Баркок, 87) — Буркардт.

Попередження: Каразор, Шабо, Мійо, Вагноман — Відмер.

У третьому матчі менхенгладбахська Боруссія в гостях обіграла Бохум із рахунком 2:0. Перемогу Гладбаху принесли забиті м'ячі у виконанні Тіма Кляйндінста та Франка Хонората.

Бохум — Боруссія Менхенгладбах 0:2

Голи: Кляйндінст, 67, Хонорат, 78.

Бохум: Древес — Пасслак, Медич (Ерман, 81), Машович, Віттек — Лосіла (Боаду, 46), Сіссоко (Панневіг, 80), де Віт, Беро — Хофманн (Дашнер, 65), Брошинські.

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец (Лайнер, 87) — Зандер (Хак, 68), Вайгль — Хонорат (Нгуму Мінполе, 82), Штогер, Плеа (Райтц, 68) — Кляйндінст (Чванчара, 82).

У ще одному поєдинку Айнтрахт на своєму полі був сильнішим за Гоффенгайм з рахунком 3:1. Перемогу господарям поля з Франкфурта забезпечили точні удари Юго Екітіке, Хуго Ларссона та Омара Мармоша. У гостей єдиний гол забив Андрей Крамарич.

Айнтрахт Франкфурт — Гоффенгайм 3:1

Голи: Екітіке, 24, Ларссон, 33, Мармош, 56 - Крамарич, 54.

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Тута (Коллінз, 90), Кох, Теат — Гьотце (Узун, 79), Скірі, Ларссон, Нкунку (Шаїбі, 80) — Екітіке (Матанович, 65), Мармош (Кнауфф, 80).

Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер (Гранач, 46), Штах, Акпогума — Кадержабек, Премель (Табакович, 85), Гайгер (Міхелер, 59), Прасс (Брун Ларсен, 73) — Крамарич — Гложек, Бюлтер (Беріша, 46).

Попередження: Дрекслер, Міхелер, Акпогума.

Насамкінець новачок Бундесліги Гольштайн Кіль поступився Вольфсбургу з рахунком 0:2. Гості забезпечили позитивний результат у першому таймі, коли голами відзначилися Міксиміліан Арнольд та Себастьян Борно.

Гольштайн Кіль — Вольфсбург 0:2

Голи: Арнольд, 27, Борно, 30.

Гольштайн Кіль: Вайнер — Йоганссон, Еррас, Коменда (Гешвілл, 46) — Беккер, Кнудсен (Ремберг, 75), Холтбі (Розенбом, 86), Порат (Гігович, 64) — Матіно — Бернхардссон (Арп, 64), Піхлер.

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Борно, Цезігєр, Камінські — Арнольд, Сванберг (Вінд, 75) — Баку (Дардаї, 80), Маєр (Озджан, 45), Томаш (Герхардт, 80) — Віммер.

Попередження: Бернхардссон, Кнудсен, Гешвілл — Сванберг, Віммер, Баку, Фішер, Томаш, Цезігєр, Арнольд.