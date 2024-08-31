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Баєр — РБ Лейпциг 2:3
Голи: Фрімпонг, 39, Грімальдо, 45 — Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80

Баєр: Коварж — Тапсоба (Артур, 86), Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 77), Алейш, Джака, Грімальдо — Тер’є (Адлі, 71), Вірц — Боніфейс (Шик, 77).

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Люкеба, Бітшиабу — Генріхс (Вермерен, 89), Айдара, Кампль (Баумартнер, 89), Раум — Сімонс — Опенда (Поульсен, 89), Шешко (Нуса, 67).

Попередження: Фрімпонг, Тапсоба — Клостерманн.