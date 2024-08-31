Німеччина
31 серпня 2024, 21:36
Дубль Опенда допоміг РБ Лейпциг повернути на землю казковий Баєр
У першому ж домашньому матчі нового сезону Бундесліги чинні чемпіони зупинили свою безпрограшну серію.
Баєр — РБ Лейпциг, Getty Images
31 серпня 2024, 21:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баєр — РБ Лейпциг 2:3
Голи: Фрімпонг, 39, Грімальдо, 45 — Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80
Баєр: Коварж — Тапсоба (Артур, 86), Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 77), Алейш, Джака, Грімальдо — Тер’є (Адлі, 71), Вірц — Боніфейс (Шик, 77).
РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Люкеба, Бітшиабу — Генріхс (Вермерен, 89), Айдара, Кампль (Баумартнер, 89), Раум — Сімонс — Опенда (Поульсен, 89), Шешко (Нуса, 67).
Попередження: Фрімпонг, Тапсоба — Клостерманн.