Німеччина

Завершився перший поєдинок третього туру чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги-2024/25 дортмундська Боруссія приймала Гайденгайм на Зігналь Ідуна Парк.

Господарі поля скерували тричі скерували м'яч у ворота суперника протягом першого тайму завдяки результативним ударам Малена та Адеємі (дубль + асист), тоді як гості відповіли голом Пірінгера. У другій половині зустрічі Гайденгайм ще раз скоротив своє відставання, але на гол Бройніга реалізованим пенальті відповів Джан.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Нурі Шахіна, на рахунку яких тепер 7 залікових балів, тоді як у команди Франка Шмідта досі 6 очок.

Боруссія (Дортмунд) — Гайденгайм 4:2

Голи: Мален, 12, Адеємі, 17, 41, Джан, 90+3 (пен.) — Пірінгер, 39, Бройніг, 74

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Антон, Зюле, Бенсебаїні (Коуту, 72) — Нмеча, Гросс — Адеємі (Байно-Гіттенс, 79), Брандт (Джан, 79), Мален (Забітцер, 59) — Гірассі (Беєр, 72)

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах — Шопнер, Мелоні (Гонзак, 86) — Бек (Конте, 46), Ваннер (Бройніг, 68), Шинза (Дорш, 68) — Пірінгер (Кауфманн, 68)

Попередження: Байно-Гіттенс, Коуту — Ваннер, Кауфманн