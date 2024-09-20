Німеччина

Завершився перший матч четвертого туру чемпіонату Німеччини.

У рамках четвертого туру німецької Бундесліги-2024/25 Аугсбург приймав Майнц на ВВК Арені.

Протягом перших 15-ти хвилин гості двічі скерували м'яч у ворота свого суперника — голи на рахунку Зіба та Буркгардта. Пізніше господарі поля відповіли результативним ударом Шлоттербека. Ще в першому таймі Майнц залишився в меншості через вилучення Амірі.

По перерві Буркгардт оформив дубль, після чого Ессенде скоротив відставання Аугсбурга. Трохи пізніше він отримав червону картку, зрівнявши склади команд. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Генріксена.

Аугсбург — Майнц 2:3

Голи: Шлоттербек, 25, Ессенде, 57 — Зіб, 13, Буркгардт, 15, 49

Аугсбург: Лабрович — Бауер (Муньє, 46), Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Кабадаї, 80), Оньєка, Якич (Маєр, 62), Яннуліс — Реджбечай (Єнсен, 80), Варгас (Тіц, 72) — Ессенде

Майнц: Центнер — Кор, Єнц, Ганче-Ольсен — Касі (Відмер, 88), Сано, Амірі, Мвене — Хон (Ляйтш, 63), Зіб (Баркок, 39) — Буркгардт (Онісіво, 88)

Попередження: Оньєка, Гоувелееув — Ганче-Ольсен, Амірі, Кор, Відмер

Вилучення: Ессенде, 70 — Амірі, 35 (друге попередження)