Німеччина

Бельгійський фахівець затикає рота своїм критикам.

В рамках 4-го туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія вщент знищила бременський Вердер (5:0).

Таким чином, "ротен" від керівництвом Венсана Компані виграли всі шість матчів у новому сезоні, в останніх трьох матчах із різницею м'ячів — 20:3.

Раніше "рекордмайстер" здобули перемоги над Ульмом (4:0) у Кубку Німеччини, Вольфсбург (3:2), Фрайбург (2:0), Гольштайн Кіль (6:1) та Динамо Загреб (9:2) у Лізі чемпіонів.

В наступному матчі Баварія зустрінеться з чинним чемпіоном Німеччини — леверкузенським Баєром.