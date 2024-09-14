Німеччина

Завершився сьомий матч третього туру чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги-2024/25 Гольштайн приймав Баварію в Кілі.

Ще в першому таймі гості сформували комфортну для себе перевагу в чотири м'ячі. Відкрити рахунок уже на старті зустрічі вдалося Мусіалі, якому асистував Кейн. Пізніше Гаррі відзначився голом сам, після чого Ремберг забив у власні ворота. Англійський нападник мюнхенців забив ще раз ближче до завершення першої половини матчу.

У другому таймі Олісе, який по перерві замінив Гнабрі, відзначився дебютним голом за Баварію. Гольштайн відповів результативним ударом Гіговича, який теж почав поєдинок на лаві запасних. Вже в компенсований час Кейн оформив хет-трик, реалізувавши пенальті.

Гольштайн — Баварія 1:6

Голи: Гігович, 82 — Мусіала, 1, Кейн, 7, 43, 90+1 (пен.), Ремберг (автогол), 13, Олісе, 65

Гольштайн: Вайнер — Беккер, Йоганссон, Еррас (Пухач, 46), Яворчек (Гешвілл, 46) — Порат (Гігович, 76), Кнудсен, Ремберг — Холтбі (Розенбом, 76) — Піхлер, Матіно (Арп, 64)

Баварія: Ноєр — Бої (Лаймер, 64), Упамекано, Кім, Геррейру (Девіс, 64) — Кімміх, Палінья — Гнабрі (Мюллер, 46), Мусіала (Олісе, 46), Коман (Тель, 76) — Кейн

Попередження: Палінья