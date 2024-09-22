Німеччина

Гравці мюнхенців вже налаштовуються на наступний тур німецької Бундесліги.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відразу після матчу 4-го туру німецької Бундесліги з Вердером (5:0) поділився очікуваннями від наступного матчу у чемпіонаті Німеччини проти леверкузенського Баєра. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Ми — мюнхенська Баварія. Проти Баєра гра безумовно буде іншою. У минулому сезоні вони показали, наскільки це потужна команда. Це буде дуже важка гра.

Ми повинні продемонструвати той самий настрій і ту саму жагу до успіху, які ми демонстрували сьогодні і в наших попередніх матчах. Ми граємо вдома, зараз вересень, і це буде чудова гра в якій ми повинні здобути перемогу", — заявив Кейн.

Матч 5-го туру німецької Бундесліги між Баєром та Баварією відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.